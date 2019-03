Frank Thelen vs. Von Floerke „Er ist aus meiner Sicht nicht mehr zurechnungsfähig“

Ob die Aussage so stimmt, ist allerdings mehr als fraglich: Seit Von Floerke in der Krise steckt, scheint Schirrmacher eine Schlammschlacht gegen Thelen anzetteln zu wollen. Jüngster Höhepunkt: Von Floerke bietet seinen Kunden eine „Frank-Thelen-muss-raus-Box“ an. „Setzt ein Statement, ob dieser Mann noch für Von Floerke steht“, heißt es dazu im Kunden-Newsletter des Unternehmens. „Wir meinen nein. Er diffamiert uns, er lügt über uns.“ Zahlreiche Boxen sollen inzwischen verkauft worden sein.