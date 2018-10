Frankfurter Buchmesse eröffnet Der Buchmesse geht es gut, dem Buch weniger

Die nigerianisch-amerikanische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie warb für Vielfalt in der Literatur. „Wir brauchen eine große Bandbreite von Stimmen“, sagte sie. „Nicht um politisch korrekt zu sein, sondern weil wir genau sein wollen.“ Literatur müsse nicht „nützlich“ sein im Sinne eines Lehrbuchs. Aber sie müsse relevant sei und sie müsse bewegen – und das sei sehr wohl nützlich.

Ehrengast 2018 ist Georgien. Das Gastland hat sich in seinem Pavillon auf sein Alleinstellungsmerkmal besonnen - sein einzigartiges Alphabet. In einem Irrgärten aus Ornamenten und Piktogrammen schicken die Organisatoren die Besucher auf eine kulturelle Reise durch Geschichte und Gegenwart. Dabei erklingen kommen Sphärenklänge, in denen zeitgenössische Computermusik mit Volksweisen verschmelzen.