Frankfurter Flughafen: Fraport setzt Wachstumskurs fort – und bekräftigt Ausblick

In Frankfurt ist die Passagierzahl in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent gewachsen. Auch an den Beteiligungsflughäfen stieg die Zahl der Fluggäste mit Ausnahme der Standorte Varna und Burgas an der bulgarischen Goldküste und des türkischen Antalya. Der Fraport-Vorstand rechnet für Frankfurt auch für das Gesamtjahr mit einem Zuwachs von 2 bis 3 Prozent. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Passagiere mit einem Plus von 7,8 Prozent deutlich stärker gewachsen.