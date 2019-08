Französische Digitalsteuer: Amazon will Kosten an Kunden weitergeben

Paris Amazon will die neue Digitalsteuer in Frankreich an seine Kunden weiterreichen. „Wir haben keine andere Option, als sie weiterzureichen“, teilte der weltgrößte Online-Händler am Freitag mit. Der Wettbewerb sei hart und erlaube schon jetzt nur geringe Margen. Außerdem investiere der Konzern viel. Die Kosten an Kunden weiterzureichen, könne vor allem kleinen französischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb Nachteile bringen.