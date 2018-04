Französischen Fluggesellschaft: Wegen Streiks bei Air France fallen erneut Flüge aus

ParisDer Streik bei der französischen Fluggesellschaft Air France sorgt an diesem Wochenende voraussichtlich erneut für Störungen im Luftverkehr. Die Airline rechnet damit, dass an diesem Samstag 30 Prozent der geplanten Air-France-Flugverbindungen ausfallen werden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.