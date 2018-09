Fraport Flughafen Frankfurt wirbt um chinesische Touristen

FrankfurtDer Frankfurter Flughafen kommt Touristen aus China beim Einkaufen weiter entgegen. Ab sofort können Reisende aus Fernost in allen 28 Geschäften der Frankfurt Airport Retail Gruppe (FAR) per Smartphone über die chinesischen Zahldienste Alipay und WeChat bezahlen. Das teilte das Gemeinschaftsunternehmen des Flughafenbetreibers Fraport und des Hamburger Duty-Free-Händlers Gebrüder Heinemann am Dienstag in Frankfurt mit.