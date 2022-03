Konsequenterweise hat die Europäische Kommission Preiskontrollen, also Höchstpreise für Strom und Gas ins Gespräch gebracht. Es sollen demzufolge Höchstpreise festgelegt werden, die von Kompensationen für Energieanbieter begleitet werden sollen. In Deutschland hat Finanzminister Christian Lindner angekündigt, den Autofahrern einen Tankzuschuss zu gewähren, indem direkt an der Tankstellenkasse ein „fixer Krisenrabatt“ – im Gespräch sollen 30 oder 40 Cent sein – erlassen würde. Noch sind beide Vorstöße nicht verabschiedet. Sie sollten dringend überdacht, zurückgezogen und durch wirksame Maßnahmen ersetzt werden.

Bereits der Blick in ein einfaches ökonomisches Lehrbuch für das erste Semester Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre oder gar für die Berufsschule verdeutlicht, dass weder Preiskontrollen noch staatliche Rabattaktionen das Problem steigender Energiepreise lösen können. Preiskontrollen sorgen für Rationierung, wenn nicht auf Unternehmensebene, dann auf internationaler Ebene, denn wenn die Preise bei uns gedeckelt sind, werden die internationalen Öl- und Gasexporteure lieber andere Kunden als uns beliefern. Staatliche Rabattaktionen auf dem Benzinmarkt durch eine nachträgliche Rückerstattung von einem Teil des hohen Benzinpreises verleiten die Verkäufer zu weiteren Preiserhöhungen.