Zusätzlich droht das Verhalten chinesischer Investoren in Afrika und die sogenannte „Belt and Road Initiative“, also ein großes Infrastruktur-Investitionsprogramm mit chinesischen Krediten an Entwicklungsländer in Asien und Afrika, das – anders als von China propagiert – die betroffenen Länder in starke und einseitige Abhängigkeiten gegenüber dem Reich der Mitte zu bringen.