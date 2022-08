Fritten-Proteste Ikea und der Sturm in der Pommesschale

Reitschuster-Fans applaudierten, kündigten teils einen Ikea-Boykott an. Andere witzelten über den Fritten-Eklat. Nur die Frage, ob Ikea tatsächlich plant in den deutschen Filialrestaurants auf Pommes zu verzichten, blieb bislang unbeantwortet.



Nun hat die Einrichtungskette reagiert: „Es gibt in Deutschland derzeit keine Pläne, Pommes Frites aus dem Sortiment zu nehmen“, teilte eine Ikea-Sprecherin der WirtschaftsWoche mit. Wie es dann zu dem Foto des Hinweisschildes kam?