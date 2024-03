Frostas PR-Coup auf LinkedIn „Weniger Inhalt als vorher“ – und es gibt Applaus dafür

Der LinkedIn-Beitrag des Marketing-Direktors bediene sich einer Reihe an Kommunikationsstrategien. So versuche Bernbacher nicht nur Sender einer Nachricht zu sein, sondern sich auch als Empfänger zu positionieren: „Frosta will zeigen, dass sie Kritik annehmen. Unternehmen wird ja häufig der Vorwurf gemacht, dass sie nicht auf das hören, was die Verbraucher sagen. Dem setzt Frosta etwas entgegen.“´