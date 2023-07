Frust im Schuhhandel „Vielleicht ist es ja gewollt, dass nicht mehr jeder Birkenstock trägt“

„Birkenstock hat uns schon vergangenes Jahr mitgeteilt, dass wir nur noch bis Ende Mai dieses Jahres beliefert werden“, erzählt Modau. Genauso erging es rund 2000 anderen Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damals hieß es, das Unternehmen habe die „Vertriebsstrukturen einer umfassenden Analyse unterzogen“, wie im Brief an die Eigentümer von Desperado zu lesen ist. Geprüft worden seien „die Qualität der Markendarstellung“, „das Markenumfeld“, „die Service- und Beratungsqualität und auch die Bereitschaft, neue strategische Produktinitiativen zu unterstützen.“ Ein persönliches Gespräch habe es nicht gegeben, erzählt Torsten Modau. „Das war ziemlich niveaulos – nicht so, wie ich es von einem Weltkonzern erwartet hätte“, empört er sich. „Ich finde die Begründung lächerlich. Alle Händler haben denselben Brief bekommen. Dass wir angeblich zu wenig bestellen und nicht repräsentativ genug sein sollen“. Er könne die Kritik nicht nachvollziehen.