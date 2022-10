Führungswechsel beim Parfümeriekonzern Tina Müller geht als Douglas-Chefin von Bord

Klar ist, die Rheinländerin hat schon etliche Karrierestationen absolviert. Bei Henkel war sie unter anderem weltweit für die Marke Schwarzkopf verantwortlich. 2013 wechselte sie in die Automobilbranche, unterschrieb einen Vertrag als Marketing-Geschäftsführerin bei Opel, wo sie mit der Werbekampagne „Umparken im Kopf“ für Aufsehen sorgte. Auch bei Douglas hat die Managerin vieles umgekrempelt, neue Leute an Bord geholt, vor allem im Digitalbereich. Sie ließ einzelne Filialen schließen, andere umbauen und verpasste der Marke Douglas einen neuen Look. In der Coronakrise navigierte sie Douglas durch die Zeit der Filialschließungen und baute das Onlinegeschäft massiv aus. Sie sei „stolz darauf, dass wir gemeinsam Europas größte Premium-Beauty- und Health-Plattform geschaffen haben“, wird Müller in der Pressemitteilung zitiert.