Für Zukäufe im Konsum-Sektor Reimann-Holding will 8 Milliarden Dollar einsammeln

Das Vermögen der Familie Reimann wird vom „Manager Magazin“ auf 33 Milliarden Euro geschätzt. Sie war mit dem Reinigungs- und Waschmittel-Konzern Benckiser reich geworden. An der in London gelisteten Reckitt Benckiser („Calgon“, „Kukident“) hält sie noch 15 Prozent. In den vergangenen Jahren hatte sie ihre Kapitalanlagen stark diversifiziert, unter anderem mit dem Einstieg in den US-Kosmetik- und Parfümkonzern Coty. Dort lief es zuletzt allerdings weniger gut.