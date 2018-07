Fusion mit Kaufhof: Karstadt-Stammsitz in Essen fällt voraussichtlich weg

Am 3. Juli haben der kanadische Handelskonzern Hudson’s Bay (HBC), dem die Warenhauskette Kaufhof gehört , und Karstadt-Eigentümer René Benko eine knapp 200 Seiten lange Absichtserklärung unterschrieben. Danach sollen Kaufhof, Karstadt und Karstadt Sport in ein Joint Venture eingebracht werden. Das berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe. Benkos Firma Signa soll demnach etwas mehr als die Hälfte der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen bekommen und das operative Geschäft managen.