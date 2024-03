Fußball-Nationalmannschaft DFB kündigt überraschend Ausrüster-Vertrag mit Adidas – Habeck kritisiert mangelnden „Standortpatriotismus“

In dem vorproduzierten Video werden mehrere, am Tag des Drehs noch vorempfundene Sprüche eingeblendet wie: „Das Trikot will doch keiner haben“ und „Das ist doch kein Deutschland-Trikot“. Die Nationalspieler reagieren mit Humor und Ironie. Auf die Kritik, das sei kein Deutschland-Trikot, antwortet Florian Wirtz zum Ende des Videos: „Doch, ist es.“ Das Video wurde am Sonntag in den sozialen Netzwerken viel diskutiert, meist mit positiven Reaktionen.