Galaxus Der Schweizer Amazon-Gegner baut sein Deutschland-Geschäft aus

Im Schweizer Heimatmarkt sei das Potenzial weiterhin groß. „Gerade im Baumarkt- und Wohnbereich gibt es für uns noch viele Möglichkeiten“. Zudem will Teuteberg in weitere Länder expandieren. Das Lager in Krefeld sei dafür der logistische Hub. Schon seit vergangenem Herbst liefert Galaxus von hier aus nach Österreich. Vom Krefelder Logistiklager lassen sich aber noch „zahlreiche Regionen in Deutschlands Nachbarländern sehr gut erreichen“, sagt Teuteberg. Die Ausbaupläne dafür stehen bereits: In den nächsten Monaten will Galaxus die Logistik- und Lagerfläche in Krefeld von heute 5000 Quadratmeter auf 20.000 Quadratmeter erweitern.



