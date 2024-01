Galeria-Betriebsratschef „Galeria kann zwischen sechs und siebzehn Prozent Rendite erwirtschaften“

Finde sich ein neuer Eigentümer, der „ebenso wie wir ein Interesse daran hat, dass es Galeria gut geht, ist das Unternehmen zukunftsfähig“, meint Ettl. Im Oktober und im November seien die Umsätze in den Filialen verglichen mit dem selben Zeitraum des Vorjahres im Schnitt um 8,5 Prozent gestiegen, was sich auch positiv auf das Ergebnis ausgewirkt habe. In vielen Filialen bewegten sich die Verkaufszahlen wieder auf dem Niveau vor Corona. Dementsprechend gebe es auch Interessenten für Galeria. Er selbst habe schon Gespräche geführt. Namen will Ettl nicht nennen, wie die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet. Ettl erklärte, es sei auch ein Konsortium denkbar, an dem sich etwa Lieferanten beteiligen könnten.