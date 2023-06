Galeria-Chef Olivier van den Bossche „Lasst uns mal versuchen, kein Mittelmaß zu sein“

So sollen knapp ein Drittel der zuletzt 129 Filialen schließen, in vielen verbleibenden Häusern wird die Verkaufsfläche reduziert. Zudem soll sich Galeria künftig stärker auf Modeartikel konzentrieren, das Angebot an Produkten wie Spiel- oder Schreibwaren zurückfahren und die Eigenmarken optimieren. Dabei steht zum Beispiel die bekannte Galeria-Eigenmarke Manguun auf dem Prüfstand und soll neu ausgerichtet werden. „Galeria wird modischer und wertiger“, heißt es im Insolvenzplan. Im Schnitt soll die Zahl der Marken und Artikel demnach um rund 30 Prozent gesenkt werden.