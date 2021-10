Galeria ersetzt Karstadt Kaufhof „Alle Männer werden uns für diese Etage hassen“

Am Abend müssen die Promis ran: Schauspieler und Regisseur Kai Wiesinger hat sich angekündigt, ebenso „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse. Auch die Schauspielerinnen Jesscia Schwarz und Barbara Becker sollen dem Start der früheren Kaufhof-Filiale an der Frankfurter Hauptwache als „Weltstadthaus“ zusätzlichen Glanz verleihen. Schließlich, so die Botschaft, geht es in Frankfurt um weit mehr als einen „normalen“ Geschäftsumbau: Der letzte große Warenhauskonzern versucht den Neuanfang. Mit neuem Logo und neuem Konzept will sich der Konzern einen Weg aus der Krise bahnen. Die alten Namen Karstadt und Kaufhof müssen dafür weichen. Stattdessen prangt nun der Schriftzug „Galeria“ an der Frankfurter Filialfassade – und bald überall im Land.