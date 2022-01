Galeria Karstadt Kaufhof Der Bund hat vor Galeria-Eigner Benko kapituliert

Sicher, die Coronalage hat sich zugespitzt, Auflagen wie die 2G-Pflicht treffen den Einzelhandel ins Mark. Aber die Winter-Welle war absehbar und hätte vorbereitet werden müssen, etwa mit einer Aufholjagd im E-Commerce. Noch wichtiger: Bevor der Staat einspringt, steht Eigentümer René Benko in der Pflicht. Seine Immobilienfirma Signa ist nach eigner Darstellung bisher glänzend durch die Coronakrise gekommen. Glaubt Benko also noch an die Zukunft der Warenhäuser? Dann sollte er seine große Wette auch selbst bezahlen.