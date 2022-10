Galeria Karstadt Kaufhof Der dubiose Immobilienkönig

Die Promi-Dichte ist hoch an diesem Abend: 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Showbusiness flanieren über den roten Teppich an der Frankfurter Hauptwache. Schauspieler und Regisseur Kai Wiesinger ist da, ebenso „Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse. Auch die Schauspielerinnen Jesscia Schwarz und Barbara Becker sollen dem Start der früheren Kaufhof-Filiale als „Weltstadthaus“ etwas Glanz verleihen. Schließlich geht es in Frankfurt um weit mehr als einen „normalen“ Geschäftsumbau: Der letzte große Warenhauskonzern versucht den Neuanfang. Zumindest dem Eigentümer scheint die Show zu gefallen. René Benko, der österreichische Immobilienunternehmer und Gründer des Galeria-Eigners Signa, lässt sich die frisch gestalteten Etagen in Frankfurt zeigen. Unten in der Kosmetikabteilung, zwischen Mascara und Parfümflakons, schwärmt er vom Lebensmittelangebot – und überhaupt vom neuen Konzept.