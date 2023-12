Galeria Karstadt Kaufhof: Die Geier kreisen

Allerdings machte Benko einen großen Fehler: Er hat seiner Gruppe sehr hohe Schulden aufgeladen. Das war möglich, weil es rund zehn Jahre lang am deutschen und österreichischen Immobilienmarkt ausschließlich aufwärts ging. Häuser, die Benko kaufte, wurden immer mehr wert, so dass es kein Problem war, diese mit neuen Krediten zu belasten. Bestehende Verbindlichkeiten zu refinanzieren war ebenfalls mehr oder weniger reine Formsache. Doch seit die Europäische Zentralbank vor eineinhalb Jahren angefangen hat, schrittweise die Zinsen zu erhöhen, steigen die Preise für Immobilien im Gros nicht mehr. Vielerorts fallen sie sogar. Und Benko gelang es zuletzt nicht mehr, Schulden mal eben so zu refinanzieren. Kürzlich meldete die Signa Holding – und damit die Muttergesellschaft der gesamten Gruppe – Insolvenz an.