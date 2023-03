Galeria Karstadt Kaufhof Diese 5 Grafiken zeigen das ganze Galeria-Drama

Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und den Kostensteigerungen für Energie und Lebensmittel rauschte der Wert in den Keller und erreichte im Herbst 2022 ein Allzeittief. Seither geht es zwar wieder leicht aufwärts. Die Verbraucher beurteilten die Konjunktur und ihre eigene Einkommenserwartung zuletzt wieder positiver. Doch insgesamt liegt das Konsumklima weiter deutlich unter den Vor-Kriegs- und -Corona-Werten. Auch die Anschaffungsneigung – also die Bereitschaft zum Kauf größerer Wirtschaftsgüter – bewegt sich laut GfK in jüngster Zeit auf und ab und habe zuletzt nur wenig zugelegt. Für Galeria bedeutet das auch in den nächsten Monaten reichlich konjunkturellen Gegenwind.



Lesen Sie auch: Vier Jahre nach dem Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt kämpft der Warenhauskonzern ums Überleben – und Eigentümer René Benko um seinen Ruf. Wie konnte es so weit kommen? Das Protokoll eines Absturzes.