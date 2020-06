Galeria-Karstadt-Kaufhof-Eigentümer Signa will Sanierungsbeitrag über 366 Millionen Euro leisten

Zuletzt war bekannt geworden, dass der Konzern 62 seiner bundesweit 172 Filialen schließen will. Standorte im Besitz von Signa sind dem Vernehmen nach jedoch allenfalls vereinzelt von Schließungen betroffen. Unter Vermietern war daher Kritik an einer vermeintlichen Sonderbehandlung laut geworden. Im Interview mit der WirtschaftsWoche hatte Insolvenzsachwalter Frank Kebekus allerdings schon im Mai darauf hingewiesen, dass Filialen der Signa unterdurchschnittlich betroffen sein würden, „weil Signa tendenziell eher die besseren Objekte besitzt, also solche, die sich rechnen.“ Vor diesem Hintergrund sei Signas Sanierungsbeitrag „erheblich“, heißt es im Karstadt-Kaufhof-Umfeld.