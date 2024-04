Galeria Karstadt Kaufhof Ein Notverkauf, kein Befreiungsschlag

Stimmen die Berichte, dass das Investoren-Duo 70 der 92 bestehenden Galeria-Häuser weiterführen will, für die kommenden Jahre aber lediglich Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, sieht es tatsächlich finster aus. Selbst der ehemalige Eigentümer René Benko hatte nach der letzten Insolvenz zugesagt, 200 Millionen Euro zu investieren.