Galeria Karstadt Kaufhof Ein Warenhauskonzern im digitalen Koma

Der Konzern hatte in dem von den Corona-Lockdowns geprägten Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) 622 Millionen Euro Verlust geschrieben und rechnete auch für 2021/22 mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenverlust. Galerias Eigentümer, der österreichische Signa-Konzern, scheint zwar bereit zu sein, nochmal Geld zu geben, um den Kern von Galeria am Leben zu erhalten und dem Unternehmen so einen Weg aus der Insolvenz zu bahnen. Ob das ausreicht, um Galeria im Onlinegeschäft auf Kurs zu bringen, darf allerdings bezweifelt werden.



Lesen Sie auch: Vier Jahre nach dem Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt kämpft der Konzern ums Überleben. Wie konnte es so weit kommen?