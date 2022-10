Galeria Karstadt Kaufhof: Es ist Zeit für ein Insolvenzverfahren!

Eine zweite Schutzschirminsolvenz dürfte um so drastischere Einschnitte nach sich ziehen. Wieder würden im großen Stil Standorte schließen und Mitarbeiter entlassen werden. Doch auch diesmal könnte eine Rettung gelingen und am Ende ein kleineres, aber funktionierendes Unternehmen stehen. Klar ist, Gläubiger – darunter der Staat – würden viel Geld verlieren. Auch den Beschäftigten drohen im Insolvenzfall – wie schon so oft – Zumutungen, in vielen Fällen auch der Jobverlust.