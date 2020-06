Galeria Karstadt Kaufhof „Es werden weitere Grausamkeiten auf uns zukommen“

Der Beitrag der Beschäftigten liegt nach Angaben des Galeria-Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz zwar bei „deutlich unter 50 Prozent des gesamten Sparvolumens“, hat es aber dennoch in sich. So wird derzeit mit dem Gesamtbetriebsrat über mehrere Punkte verhandelt, bei denen sich bislang noch keine Lösung abzeichnet. Ein offener Punkt sind etwa flexiblere Arbeitszeiten mit einheitlichen Regelungen für alle Filialen. Der Gesamtbetriebsrat sperrt sich bislang dagegen mit dem Argument, Arbeitszeitregelungen würden den Mitbestimmungsgremien in den einzelnen Häusern obliegen.