Galeria Karstadt Kaufhof: Galeria-Sanierer sucht Gespräch mit Warenhaus-Vermietern

Der Galeria-Sanierungsxperte Arndt Geiwitz will in Gespräche mit den Vermietern des insolventen Warenhausriesen Galeria einsteigen. „Wir gehen zeitnah in Gespräche mit den Vermietern“, sagte ein Sprecher von Geiwitz am Montag. Dabei solle es neben den Mieten für die 131 Warenhäuser auch um Fragen wie die Flächennutzung oder Sanierungen gehen. „Ob ein Standort erhalten bleiben kann, wird auch stark von diesen Gesprächen abhängig sein“, sagte der Sprecher.