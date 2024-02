Galeria Karstadt Kaufhof: Interessenten für Galeria bringen sich in Stellung

Fest steht bereits jetzt, dass es deutliche Einschnitte in der Essener Unternehmenszentrale geben wird, unabhängig davon, wer Galeria kauft. Obwohl das Unternehmen bereits mehrfach Personal abgebaut hat, sollen nun im Rahmen des am 9. Januar beantragten Insolvenzverfahrens noch einmal Arbeitsplätze in der Zentrale wegfallen. Da in der Hauptverwaltung schon viele Büros leer stehen, wird nach Informationen der WirtschaftsWoche gerade der Umzug in ein anderes Gebäude geprüft.