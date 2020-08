Galeria Karstadt Kaufhof Katholischen Kirche bekommt Einschnitte bei der Warenhauskette zu spüren

Für alle Karstadt-Immobilien seien im Rahmen der Schutzschirminsolvenz die Verträge neu verhandelt worden, was „meist auch mit Zugeständnissen in der Miethöhe einherging“, sagte eine Sprecherin der Aachener Grundvermögen der WirtschaftsWoche. Ein Karstadt-Haus in Bonn, das zum Portfolio gehört, soll trotz angebotener Mietreduktion „um fast 50 Prozent“ Ende Oktober schließen.