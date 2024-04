Galeria Karstadt Kaufhof Letzte Hoffnung: Bernd Beetz

Gemeinsam mit der US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners des Geschäftsmanns Richard Baker will Beetz Galeria nun übernehmen und sanieren. „Wir glauben an die Zukunft von Galeria und haben nur einen Fokus: das Warenhaus“, sagte Beetz bei der Vorstellung der Pläne in der Essener Hauptverwaltung von Galeria am Mittwoch. „Wir wollen langfristig investieren, entwickeln und wachsen“, kommentierte Beetz. Er wisse aber auch, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, räumte er ein und bezog sich damit auf Fragen zu dem früheren Warenhausengagement seines Geschäftspartners Baker.