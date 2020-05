Galeria Karstadt Kaufhof Nicht nur bei den Warenhäusern geht es jetzt ums Überleben

Offen ist noch, wieviel Substanz ein Angebot der privaten Loitz Stiftung hat. Sie hatte ihr Interesse bekundet, die Filialen von Karstadt Sports zu übernehmen. „Wir haben unseren Hut in den Ring geworfen“, sagte der Essener Unternehmer und Stiftungsdirektor Daniel Loitz der „Deutschen Presse-Agentur“. Man habe dem für Galeria Karstadt Kaufhof zuständigen Sachwalter Frank Kebekus ein Übernahmeangebot für die Filialen sowie die Zentrale in Essen gemacht, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Die Kette passe ins Portfolio der Stiftung, die sich besonders für Frauen im Spitzensport einsetze, so Loitz. Außerdem lasse sich das Online-Geschäft sicherlich ausbauen. Für die Mitarbeiter ist das ein Hoffnungsschimmer, da intern zuvor bereits über umfangreiche Filialschließungen von bis zu 20 der 30 Häuser spekuliert wurde. Gleichwohl kommt ein Verkauf insolvenzrechtlich nur dann infrage, wenn die Gläubiger des Sporthändlers dadurch einen Mehrwehrt erhalten würden. Ob die Loitz Stiftung, die unternehmerisch bisher nicht öffentlich aufgefallen ist, dafür der richtige Kandidat ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.