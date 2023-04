Galeria Karstadt Kaufhof: Raus aus der Insolvenz ab Juni

Zugleich ist eine Neuausrichtung im operativen Geschäft geplant. So will sich das Unternehmen künftig stärker auf den Verkauf von Modeartikeln konzentrieren, die Eigenmarken optimieren und das Angebot an Produkten wie Spiel- oder Schreibwaren zurückfahren. Innerhalb von drei Jahren sollen die verbleibenden Filialen zudem komplett modernisiert werden. Die Filialen sollen künftig auch dezentraler gesteuert und das jeweilige Sortiment stärker an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Um den Insolvenzplan umzusetzen, will die Galeria-Eigentümerin, die österreichische Signa-Gruppe, bis zu 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen.