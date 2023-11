Galeria Karstadt Kaufhof Verdi hofft auf neuen Eigentümer für Warenhauskette Galeria

Auch bei Vermietern wächst die Sorge vor möglichen Auswirkungen auf Galeria. „Ich mache mir Sorgen um Galeria“, sagte Alexander Otto, Chef des Shoppingcenterbetreibers ECE der WirtschaftsWoche. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren schon zwei Insolvenzverfahren durchlaufen. „Ob es Galeria gelingt, wieder auf die Beine zu kommen, hängt auch von der Unterstützung des Eigentümers ab. Fällt der jetzt aus, wird es nicht einfacher“, so Otto. „Ich hoffe sehr, dass Galeria die Situation meistert. Vor allem für viele Innenstädte ist das Unternehmen wichtig“, sagte Otto. Galeria ist noch in fünf der deutschlandweit rund 100 ECE-Shoppingcenter.