Galeria Karstadt Kaufhof: Verkauf von Galeria steht kurz vor dem Abschluss

Wie viele Filialen übrig bleiben, scheint indes noch unklar. Denkhaus sprach von „60+X“ und machte deutlich, dass die genaue Zahl abhängig davon sei, wie die Verhandlungen mit den Vermietern ausgingen. Denkhaus und Van den Bossche hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach erklärt, dass sie die Mieten für zu hoch halten. „Nicht nur für die Objekte, die der Galeria-Mutter Signa gehören, zahlen wir mehr als marktüblich ist“, sagte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche vor einigen Wochen der WirtschaftsWoche. „Wie viele Filialen dann am Ende erhalten bleiben, hängt ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang uns die Vermieter entgegenkommen.“ Üblich sei, dass sieben bis elf Prozent des Umsatzes einer Filiale für die Miete aufgewendet werden müssen. „Für viele Standorte zahlen wir deutlich mehr“, so Van den Bossche vor einigen Wochen.