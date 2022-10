Galeria Karstadt Kaufhof Der dubiose Immobilienkönig

Die Miete für einen Weinkeller sahen die Steuerexperten ebenfalls als diskurswürdig an, genauso wie Beraterhonorare an eine Firma mit Sitz auf den British Virgin Islands und der steuerlich vorteilhafte Verkauf eines Immobilienprojekts. Letzteres stellte wohl das größte Problem dar. So hatte Benkos Firmengruppe Signa ein Objekt zu einem günstigen Preis an eine Luxemburger Gesellschaft verkauft, an der unter anderem Benkos Privatstiftung beteiligt war. Weil die Luxemburger Gesellschaft das Objekt schon kurze Zeit später mit deutlichem Gewinn weitergab, hegten Finanzbeamte den Verdacht, es könne sich hierbei um eine verdeckte Gewinnausschüttung an Benko gehandelt haben.

Im Durchsuchungsbeschluss wird ein Betriebsprüfer mit den Worten zitiert, er habe den Eindruck, „dass im Konzern immer wieder hohe Wertsteigerungen von Immobilien ausgewiesen werden, die aufgedeckten Stillen Reserven aber im Inland nicht besteuert werden.“ Bereits 2015 wies die WirtschaftsWoche auf eigenartige Immobiliendeals in Benkos Firmengruppe hin.