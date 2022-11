Galeria Karstadt Kaufhof: „Welche Häuser geschlossen werden, steht heute noch nicht fest“

In den vergangenen Tagen hätten Management und Insolvenzteam mit Lieferanten und Dienstleistern Gespräche geführt, um den Betrieb zu sichern. „Die Warenversorgung funktioniert, die Services funktionieren – von Garantien bis Retouren. Auch die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft einschließlich aller Aktionen sind abgeschlossen“, sagt Galeria-Chef Miguel Müllenbach. „Wir hoffen, dass die Kundinnen und Kunden gerade in dieser Situation ein klares Zeichen setzen, dass sie ihr Warenhaus in ihrer Stadt wertschätzen.“