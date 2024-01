Galeria Karstadt Kaufhof Werden die Galeria-Filialen verkauft?

Laut „Business Insider“ will der US-amerikanische Parfüm- und Kosmetik-Konzern rund 60 Galeria-Filialen übernehmen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, interessiert sich der Unternehmer Bernd Beetz, früherer Coty-Chef und Ex-Aufsichtsrat von GKK, für einen Kauf des angeschlagenen Kaufhauskonzerns. Für die Finanzierung wolle er die Unternehmerfamilie Reimann an Bord holen, die über ihre Holding JAB die Mehrheit an Coty hält. Eine Sprecherin der Familie Reimann dementierte die Pläne nach Angaben von „Bild“. Beetz war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.