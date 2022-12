Galeria Karstadt Kaufhof „Wir führen keinen Kasernenhof“

Ein erfolgreiches Geschäftsmodell könne „nicht allein über Kostenoptimierung“ gelingen, so Müllenbach. Es gehe vielmehr um die Umsetzung des neuen Galeria-2.0-Konzepts. Im Kern unterscheidet es drei Warenhaustypen: Filialen in Metropolen, regionale Magnete und lokale Foren, die die Kunden mit unterschiedlichen Angeboten erreichen sollen. Die bereits neu ausgerichteten Filialen würden deutlich besser laufen, als noch nicht umgestellten Häuser, sagte Galeria-Finanzchef Guido Mager in dem Podcast. Sie hätten sich bewährt. Zusätzlich mache man sich Gedanken über lokalere Sortimente, mehr Service und Erlebnis in den Filialen, sowie die Qualifizierung und Schulung von Mitarbeitern, sagte Müllenbach.