Galeria Karstadt Kaufhof Wird Karstadt jemals wieder normale Löhne zahlen?

Spätestens in zwei Jahren sollte der Verzicht jedoch enden und Karstadt wieder Standardlöhne zahlen. „Ziel der Vereinbarung ist die vollständige Rückkehr in die Tarifbindung spätestens im Jahre 2021“, hieß es denn auch explizit in einer früheren Mitteilung des Unternehmens. Doch ob das Versprechen tatsächlich eingelöst wird, scheint fraglich. Die Umsatzerosion bei Karstadt hält an und die Kette ist trotz aller Sparmaßnahmen noch immer weit von einer Sanierung entfernt.



So hat das Unternehmen im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben, auch aktuell läuft es nicht rund. Bei höheren Personalkosten würden auch die Verluste deutlich steigen. Ein Unternehmensvertreter soll daher im Zusammenhang mit der versprochenen Rückkehr zum Flächentarif bereits von einer Sackgasse gesprochen haben.