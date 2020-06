Galeria Karstadt Kaufhof: „Zähe Verhandlungen mit Vermietern“ Kurzarbeit ab Juli ist Option - Insolvenzplan am 22. Juni

In einem Schreiben an den Gesamtbetriebsrat bedankte sich die Geschäftsführung des Warenhauskonzerns bereits ausdrücklich für dessen Einsatz, ohne den es nicht möglich gewesen wäre, „in so kurzer Zeit so viel Verständnis, aber auch den notwendigen Nachdruck zu erreichen, den wir brauchen, um unsere wirtschaftliche Situation zu verbessern.“ Auch die Gewerkschaft Verdi sah zuletzt Fortschritte. Bei den Verhandlungen mit den Vermietern wird nach Aussagen eines Insiders dagegen weiter „hart gepokert“.