Galeria Kaufhof: Pinocchio im Warenhaus

Der Verkauf bedeute „ein Menge Positives“ für die Belegschaft, beteuert da etwa Metro-Chef Olaf Koch in einer älteren Aufnahme, die am Anfang eingespielt wird. Es sei bei dem Verkauf an HBC auch um Zusagen für die Belegschaften und für Standorte gegangen „und am Ende auch zu der Tarifbindung“, sagte Koch damals. All diese Dinge seien als Teil des Kaufvertrages verankert worden und „Hudson’s Bay hatte gar kein Problem damit, diese Zusagen zu machen“. Die Kanadier hätten erkannt, dass das Warenhaus erfolgreich sei „wegen der Leute und nicht gegen die Leute“, so Koch.