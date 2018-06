Galeria Kaufhof: Verhandlungen über Sanierungstarifvertrag stehen auf der Kippe

Bei einem Verhandlungstermin am Freitag in Köln wollen die Arbeitsnehmervertreter daher das Tempo aus den Verhandlungen nehmen oder die Gespräche bis auf weiteres auf Eis legen, erwarten Insider. „Zunächst müssen wir Klarheit darüber herstellen, mit wem wir es bei den Verhandlungen in Zukunft überhaupt zu tun haben“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke der WirtschaftsWoche. Bis Monatsende hatten die Parteien ursprünglich eine Einigung angestrebt.