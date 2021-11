Gastgewerbe: Hotels und Gaststätten blicken pessimistisch aufs Weihnachtsgeschäft

In der Dehoga-Umfrage, an der sich Anfang November gut 4000 Betriebe beteiligt haben, gaben knapp 48 Prozent an, negativ oder sogar sehr negativ auf das wichtige Weihnachtsgeschäft zu schauen. Grund dafür sei die aktuelle Buchungslage. Knapp 19 Prozent seien positiv gestimmt für die letzten Wochen des Jahres, 33 Prozent neutral.