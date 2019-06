Gastronomie: Gastgewerbe startet mit leichtem Plus ins Quartal

Dank der guten Konsumlaune der Deutschen und der stabilen Lage am Arbeitsmarkt erwartet der Branchenverband Dehoga für 2019 das zehnte Wachstumsjahr in Folge. In den ersten vier Monaten lagen die Umsätze 2,8 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist. Allerdings dürften die Unternehmen zunehmend die jüngste Konjunkturabkühlung zu spüren bekommen.