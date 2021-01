Gastronomie in der Krise „Der zweite Lockdown trifft Nordsee extrem hart“

Und für die Innenstädte?

Wir erwarten Geschäftsaufgaben und Leerstände in den Innenstädten aber auch in den Einkaufszentren und für die verbleibenden Unternehmen schwierige Rahmenbedingungen im ‚neuen Normal‘ durch weniger Frequenz im Allgemeinen und ebenfalls abnehmendes Kaufverhalten im stationären Einzelhandel sowie in der Gastronomie. Die Menschen werden sich zumindest in der ersten Zeit weniger an Orten bewegen, wo es Menschenansammlungen gibt und sie werden sich anders bewegen.