GDL-Streik: Zweiter Streiktag: Deutsche Bahn dünnt Nahverkehr noch stärker aus

Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL hat den zweiten Tag in Folge den Urlauber- und Berufsverkehr getroffen. Im Nahverkehr will die Bahn mit etwa 20 bis 30 Prozent des Zugangebots Reisende ans Ziel bringen, wie Bahn-Sprecher Achim Stauss am Donnerstag in Berlin sagte. Am Mittwoch hatte die Bahn noch von 40 Prozent der Züge gesprochen, die gefahren seien. Im Fernverkehr soll es laut Stauss ein Viertel des sonst üblichen Platz-Angebots sein.