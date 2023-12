Gehalt Unternehmen erwarten deutliche Lohnsteigerungen

Die Hälfte der befragten Unternehmen gab an, dass ihr Personalbestand im kommenden Halbjahr gleichbleiben wird. 19 Prozent wollen Stellen abbauen, 32 Prozent planen mehr Personal ein. Von den Unternehmen, die Personal suchen, gab die Hälfte an, es gebe zu wenig Bewerber.



Lesen Sie auch: Wer verdient was? Der große Gehaltsvergleich 2023