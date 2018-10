Geheimer Bieter Logistikkonzern Ceva erhält Übernahmeangebot

Ceva ist erst seit Mai an der Schweizer Börse. Damals wurden die Aktien zu 27,50 Franken ausgegeben. Sie verloren danach jedoch deutlich an Wert. Der Güterspediteur und Betreiber von Lagerhäusern hat eine jahrelange Sanierung einschließlich einer Umwandlung von Schulden in Eigenkapital und eines Management-Wechsels hinter sich. Vor dem Börsengang wurde Ceva vom US-Finanzinvestor Apollo kontrolliert.